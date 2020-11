Зеленский поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах

Мировые лидеры поздравили представителя Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.

Об этом они написали в своих аккаунтах в Твиттер.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сферах безопасности, торговли, инвестиций. демократии и борьбы с коррупцией. Наша дружба становится лишь сильнее", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

"Поздравляю Джо Байдена с его избранием на пост президента США и Камалу Харрис с ее историческим достижением. США наш наиболее важный союзник и я надеюсь на тесное совместное сотрудничество над нашими общими приоритетами, от изменений климата до торговли и безопасности", - отметил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны являются ближайшими друзьями, партнерами и союзниками. У нас уникальные отношения на мировой арене. Я действительно с нетерпением жду возможности работать вместе и развиваться вместе с вами", - написал премьер Канады Джастин Трюдо.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

"Американцы выбрали своего президента. Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Нам предстоит многое сделать для преодоления сегодняшних проблем. Давайте работать вместе!", - написал президент Франции Эммануэль Макрон.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

"Поздравляю! Американские граждане сделали свой выбор. Джо Байден становится 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я искренне желаю ему удачи и успехов, а также поздравляю Камалу Харрис, первую женщину-вице-президента своей страны", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель, чьи слова приводит ее пресс-секретарь Штефан Зайберт.

Как известно, Джо Байден объявил себя президентом США, но Дональд Трамп выразил намерение обратиться к суду.