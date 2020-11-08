Атака США на Россию выглядит неизбежной: политолог предсказал Путину проблемы с Байденом

В России считают, что при президентстве Джо Байдена отношения между РФ и США будут в состоянии "нарастающего конфликта".

Об этом заявил российский дипломат и политолог Сергей Марков, который активно поддерживает политику Владимира Путина.

Среди "базовых причин", он выделяет то, что решающую роль при Байдене будет играть не его лидерский потенциал, а "Глубинное Государство США, которое настойчиво атакует Россию много лет".

Также среди причин Марков выделяет поставки оружия и энергоносителей другим странам, что называет "укреплением их суверенитета" из-за чего, по его словам, "Путина ненавидит руководство транснациональных корпораций".

Политик говорит, что у Байдена есть "огромная антироссийская инерция" и, что тот "неоднократно указывал на Россию как на врага США".

Марков допускает, что в администрацию Байдена попадут люди из команды бывшего президента Барака Обамы, которую он обвинил в "кризисе в отношениях с РФ", начавшемся в 2013 году.

"Трамп и Путин близки по традиционным ценностям. С молодым руководством Демпартии у Путина и его команды огромный ценностный разрыв", - говорит Марков.

Он также говорит, что при Байдене улучшатся отношения США с ЕС и Китаем, что усилит "санкционную войну".

"Все это выглядит очень тревожным из Москвы. Здесь большинство понимают, что при Байдене России Путина придется еще труднее. Атака на Россию при Байдене выглядит почти неизбежной", - подытожил он.

Напомним, политолог-международник Сергей Толстов ранее рассказал "Телеграфу", что Байден может снять санкции с Северного потока-2 и пойти на компромисс с Россией по Донбассу.