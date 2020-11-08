Ребенок с кувалдой в посудной лавке: что Трамп может натворить в США на исходе президентства

Американские аналитики опасаются, что следующие 11 недель могут стать самыми опасными в истории США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года и до этого времени действующий президент Дональд Трамп может нанести значительный ущерб Штатам.

Такое мнение высказал ветеран разведки и политический писатель Малкольм Нэнс, слова которого приводит издание The Guardian.

"Если Трамп потеряет власть, он проведет свои последние 90 дней разрушая Соединенные Штаты, как разъяренный ребенок с кувалдой в посудной лавке. Мы, вероятно, станем свидетелями величайшей политической истерики в истории", - сказал он.

Опасения Нэнса основываются на прошлых достижениях Трампа, таких как неспособность предпринять какие-либо шаги для противодействия распространению COVID-19.

Впрочем аналитики считают, что побежденный Трамп будет менее мотивирован политикой и больше сосредоточен на себе. Основное беспокойство Нэнса вызывает возможность гражданских беспорядков со стороны сторонников Трампа, в том числе вооруженных ополченцев, сторонников превосходства белых и других активистов, мотивируемых предполагаемыми призывами к оружию со стороны своего лидера.

В конечном итоге Трамп проведет свои последние дни в Белом доме, пытаясь не выглядеть неудачником, считают аналитики.

Как известно, 7 ноября Джо Байден объявил себя победителем в президентской гонке. Победу ему обеспечило решение "колеблющегося" штата Пенсильвания. После этого Трамп заявил, что пойдет в Верховный суд США.