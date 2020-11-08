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Трамп войдет в историю: политолог назвал шансы на пересмотр судом результатов выборов в США

Трамп войдет в историю: политолог назвал шансы на пересмотр судом результатов выборов в США
07:24 Сегодня Телеграф

В США состоялись выборы 46-го президента страны. Все говорит о том, что победу на них одержал представитель демократов Джо Байден. Однако его оппонент Дональд Трамп не намерен мириться с поражением и планирует обратиться в суд для пересмотра результатов голосования, но вряд ли эти действия увенчаются успехом.

Об этом заявил украинский политический обозреватель Олег Пономарь. 

"Шансы Трампа на изменение (отмену) результатов волеизъявления американского народа, на гипотетические решения судов (включая Верховный Суд США или ВС отдельных штатов) - 0,0 % (ноль целых и ноль десятых процента)", - заявил он. 

Таким образом, ничто не помешает Джо Байдену занять президентское кресло США.

Эксперт отметил высокий уровень работы команды кандидата-демократа:  "Знаю не из ТВ насколько четко, научно, шикарно работала эта огромная умная машина! И то, что поставлен рекорд за всю историю Америки - 75 млн проголосовавших за Байдена - немалая заслуга этих людей".

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При этом, по словам Пономаря, Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США, стыд и позор Америки.

"Трамп третьим вошел в Клуб президентов, которым был объявлен импичмент Палатой представителей. И Трамп десятым присоединился к Клубу президентов одного срока, то есть президентов, которые добыли первый срок до конца, но не были переизбраны на второй", - пишет он.

Отметим, что Трамп не устает повторять, что заявления Байдена о его победе - ложные. 45-й президент говорит, что Байден поспешил говорить о своем триумфе, а СМИ помогли ему распространить неправдивую информацию.

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Олег Пономарь.

Автор:

Телеграф
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