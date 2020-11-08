Интрига не в том, выиграл ли Байден: астролог про выборы в США

В Штатах состоялись президентские выборы. Представитель демократов Джо Байден, заявил, что он стал 46-м президентом США. При этом его оппонент республиканец не согласен с этим. Дональд Трамп намеревается обратиться в суд для пересмотра результатов голосования.
Эта ситуация превратилась в настоящий мем в сети. Многие насмехаются над поведением Трампа.
Пошутить на эту тему решил и астролог Влад Росс.
"Интрига американских выборов не столько в том, выиграл ли Байден, а в том, как в этом убедят Трампа", - написал он.
Напомним, что накануне президентских выборов в США Влад Росс предсказал исход выборов президента в США. Он заявил, что победа достанется демократу Байдену и был абсолютно прав.