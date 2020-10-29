Ждем погромы: астролог предсказал исход выборов президента в США

На президентских выборах, которые состоятся в США 3 ноября, астролог Влад Росс прогнозируют победу демократа Джо Байдена.

Об этом астролог рассказал в Facebook.

Влад Росс поясняет, что в судьбе человека важную роль играет время рождения, и что в случае с Джо Байденом все решили пять минут.

Также астролог подчеркивает, что почти королевский градус Стрельца в момент рождения политика говорит о том, что пего ждет максимальный успех в конце жизни. И, действительно, Байдену сейчас 77 лет, за плечами успешная карьера, а впереди возможное президентство.

Астролог утверждает, что расположение планет в момент рождения Джо Байдена таково, что можно с уверенностью прогнозировать - он станет президентом США.

При этом Влад Росс не исключает, как смерть Байдена на этом посту, так и тот момент, что Дональд Трамп в Верховном Суде может забрать у Байдена чистую победу. Это может привести США к гражданской войне и противостоянию, считает Влад Росс и даже говорит о том, что буквально на следующей неделе Америку ждут протесты и погромы.

Напомним, что на последних дебатах перед выборами Трамп призвал думать об Украине, а Байден заявил, что действовал в отношении нашей страны "безупречно".