Выборы в США: Трамп догоняет Байдена по уровню поддержки

Результаты свежих социологических опросов продемонстрировали сокращение разрыва в рейтинге действующего президента США Дональда Трампа и его основного соперника Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компаниями Harvard CAPS / Harris, обнародованным в The Hill за день до первых президентских дебатов.

"47% тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. В то же время, 45% отметили, что поддержат Трампа", - сказано в сообщении.

Из этого следует, что, в сравнение с августовскими опросами, Трамп улучшил свои позиции на три балла, в то время, как Байден потерял два.

По мнению социологов, такая картина наблюдается из-за того, что действующий президент США продемонстрировал положительную динамику в плане экономического роста в стране.

Опрос проводился с 22 по 24 сентября с участием 1314 американских граждан, имеющих право голоса на выборах в Соединенных Штатах.