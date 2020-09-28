Трамп влип в новый скандал перед выборами: президента США заподозрили в уклонении от налогов

Дональд Трамп не платил налогов на прибыль в течение десятка лет до того, как стал президентом США.

Об этом удалось выяснить журналистам, после того как они ознакомились с его налоговыми декларациями, передает американское издание The New York Times.

Издание отмечает, что глава Белого дома заплатил по 750 долларов налога на прибыль в 2016 и 2017 году, а перед тем из последних 15-ти лет он не платил налогов на прибыль вообще.

Это удавалось Трампу потому, что он сообщал о потерях намного больше, чем о заработках.

Как обычно, президент США не стал особо комментировать неблагоприятные для него новости и назвал их фейковыми.

Он отметил, что в конце концов обнародует свои налоговые декларации, однако сейчас не может этого сделать, так как их проверяет Служба внутренних доходов.

"Я платил много, и в том числе как заплатил много налогов на прибыль", - заявил нынешний глава Белого дома.

Стоит отметить, что Дональд Трамп еще в начале своей первой президентской компании всячески уклонялся от вопросов по поводу своих налогов, а также публикации декларации.

В СМИ не редко появлялась информация о сомнительном бизнесе и банкротстве Трампа. Его часто подозревали об уклонении от уплаты налогов.