Попытка отравления Трампа: появилась информация о подозреваемой

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах.
Подозреваемая задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.
Напомним, на этой неделе американские правоохранители перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу письмо, содержавшее высокотоксичное яд рицин.
Рицин - это высокотоксичная вещество, которое получают из касторового бобов при производстве касторового масла.
При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, затем наступает смерть в результате коллапса системы кровообращения.