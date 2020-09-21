Попытка отравления Трампа: появилась информация о подозреваемой

В США арестовали женщину, подозреваемую в отправке в Белый дом письма с ядом для президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах.

Подозреваемая задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.

Напомним, на этой неделе американские правоохранители перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу письмо, содержавшее высокотоксичное яд рицин.

Рицин - это высокотоксичная вещество, которое получают из касторового бобов при производстве касторового масла.

При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, затем наступает смерть в результате коллапса системы кровообращения.