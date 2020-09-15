Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада

Президент США Дональд Трамп признался, что несколько лет назад хотел ликвидировать президента Сирии Башара Асада, однако против выступил министр обороны Джеймс Маттис. Об этом глава Белого дома сказал во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Как по мне, я бы лучше его (Асада - ред.) ликвидировал. У нас все было наготове. Однако Маттис не захотел этого делать", - сказал глава Белого дома.

В этом контексте Трамп еще раз критически высказался в адрес бывшего министра обороны, боевого генерала Джеймса Мэттиса, назвав его "переоцененным".

Вместе с тем президент США согласился, что, возможно, это решение было и правильным, поскольку план не гарантировал успеха кампании.

Новые высказывания Трампа по ликвидации Асада противоречат его заявлениям в прошлом. В частности, в 2018 году президент США уверял, что убийство сирийского лидера "никогда даже не обсуждалось".

Напомним, мощный ураган Салли, который еще накануне был только тропическим штормом, в настоящее время грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США. Беспокойство за возможные последствия стихии выразил лично даже американский президент.

Также сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет одобрена в течение нескольких ближайших недель.