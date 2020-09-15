Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
Штаб ООС: на Донбассе снова взрывы, двое военных ранены
Штаб ООС: на Донбассе снова взрывы, двое военных ранены
Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Брэд Питт и Дженнифер Энистон наконец-то снова вместе: счастливые фото
Питт и Энистон наконец-то снова вместе (Фото)

Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада

Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф
Президент США Дональд Трамп признался, что несколько лет назад хотел ликвидировать президента Сирии Башара Асада, однако против выступил министр обороны Джеймс Маттис. Об этом глава Белого дома сказал во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Как по мне, я бы лучше его (Асада - ред.) ликвидировал. У нас все было наготове. Однако Маттис не захотел этого делать", - сказал глава Белого дома.

В этом контексте Трамп еще раз критически высказался в адрес бывшего министра обороны, боевого генерала Джеймса Мэттиса, назвав его "переоцененным".

Вместе с тем президент США согласился, что, возможно, это решение было и правильным, поскольку план не гарантировал успеха кампании.

Новые высказывания Трампа по ликвидации Асада противоречат его заявлениям в прошлом. В частности, в 2018 году президент США уверял, что убийство сирийского лидера "никогда даже не обсуждалось".

Напомним, мощный ураган Салли, который еще накануне был только тропическим штормом, в настоящее время грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США. Беспокойство за возможные последствия стихии выразил лично даже американский президент.

Также сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет одобрена в течение нескольких ближайших недель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Асад, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
У экс-главы &quot;Укравтодора&quot; в тайниках нашли наличных на миллион евро
У экс-главы "Укравтодора" в тайниках нашли наличных на миллион евро
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь