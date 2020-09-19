СМИ: Трампу отправили ядовитое письмо

В Белом доме перехватили конверт с рицином, адресованный президенту США Дональду Трампу.

Правоохранители перехватили конверт с ядовитым веществом, определенным, как рицин. Его получателем числился президент США Дональд Трамп.

Об этом пишут западные СМИ, в том числе The NYT и CNN

Правоохранители не сказали, когда конверт был перехвачен, но высказали предположение, что он был отправлен из Канады.

Федеральные следователи работают над тем, чтобы отследить, кто отправил посылку и определить, были ли отправлены другие конверты через почтовую систему Белого дома.

Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Вся почта для администрации президента США сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом.

Рицин - это высокотоксичное соединение, извлекаемое из клещевины.

При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, затем наступает смерть в результате коллапса системы кровообращения.