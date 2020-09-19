"Мы доказываем все на практике": генерал КСИР пообещал Трампу отомстить за убийство Сулеймани

Руководитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами пригрозил в субботу уничтожить всех, кто участвовал в январской ликвидации высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

"Мистер Трамп! Наша месть за мученическую смерть нашего великого полководца очевидна, серьезна и реальна", - сказано в обращении Салами на сайте КСИР.

Салами также отверг информацию об иранском заговоре с целью убийства посла США в ЮАР Ланы Маркс, но ясно дал понять, что Иран намерен отомстить за смерть генерала.

"Как вы думаете, убили бы мы женщину-посла в обмен на нашего брата-мученика? Мы поразим тех, у кого были прямые и косвенные роли (в ликвидации Сулеймани, - ред.). Вы должны знать, что все, кто участвовал в этом событии, будут уничтожены, и это серьезный сигнал. Мы доказываем все на практике" , - сказал генерал.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон жестко отреагирует на любые попытки Ирана отомстить за смерть генерала Касема Сулеймани, написав в Твиттере, что "если они ударят нас любым способом, в любой форме, мы ударим их в 1000 раз сильнее".

Предупреждение президента прозвучало в ответ на сообщение о том, что Иран замышляет убийство посла США в ЮАР в отместку за убийство Сулеймани в аэропорту Багдада в начале года.

"Мы уничтожили террориста номер один в мире и массового убийцу американских войск, а также многих, многих солдат и многих людей по всему миру. Касем Сулеймани мертв. Он мертв. Плохой парень. Плохой парень. Очень плохой парень.", - сказал Трамп.

Напомним, в ночь со 2 на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада, в результате атаки погиб иранский командир, генерал военного подразделения Эль-Кудс Касем Сулеймани.

В ответ на атаку Иран обстрелял ракетами американские военные базы в Ираке.

На фоне эскалации конфликта Иран по ошибке запустил две боевые ракеты по пассажирскому самолету "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев". Самолет потерпел крушение в районе Тегерана через несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, все они погибли.