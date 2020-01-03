Авиаудар по Багдаду: иранского генерала ликвидировали по указанию Трампа

Новости мира:Вашингтон и Тегеран подтвердили гибель иранского генерала.

Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану мерами, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В Минобороны США заявили, что именно Сулеймани одобрил нападение на американское посольство США в Багдаде.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также подтвердил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщил иранский телеканал PressTV.

Как сообщалось, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Двое высокопоставленных военных находились в автомобилях, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Представитель "Аль-Хашд аш-Шааб" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, которые прибыли в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил работу из-за угрозы безопасности полетов.