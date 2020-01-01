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"Это не предупреждение, а угроза": Трамп пригрозил Ирану "высокой ценой" за нападение на посольство США в Ираке

"Это не предупреждение, а угроза": Трамп пригрозил Ирану "высокой ценой" за нападение на посольство США в Ираке
02:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп предостерег, что Иран дорого заплатит за нападения на американские объекты.

Хозяин Белого дома заявил, что Иран заплатит "очень высокую цену" за гибель людей и ущерб, причиненный объектам США и их союзников.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Посольство США в Ираке – в безопасности! На место происшествия были немедленно переброшены много наших великих воинов с самым смертоносным вооружением", - сообщил американский лидер.

Он также поблагодарил президента и премьер-министра Ирака "за быстрый ответ на запрос".

"Иран ответит сполна за гибель людей и ущерб, нанесенный любому из наших объектов, - подчеркнул Трамп. - Они заплатят очень высокую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!".

"Долой США": в Багдаде напали на посольство Штатов (Фото)

Как сообщалось ранее, в Ираке сотни демонстрантов, подстрекаемые Ираном, попытались штурмовать американское посольство. Нападение произошло после авиаударов США по территории Ирака, в результате которых погибли 25 поддерживаемых Ираном боевиков.

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Иран, Ирак, Дональд Трамп.
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