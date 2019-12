"Это не предупреждение, а угроза": Трамп пригрозил Ирану "высокой ценой" за нападение на посольство США в Ираке

Хозяин Белого дома заявил, что Иран заплатит "очень высокую цену" за гибель людей и ущерб, причиненный объектам США и их союзников.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Посольство США в Ираке – в безопасности! На место происшествия были немедленно переброшены много наших великих воинов с самым смертоносным вооружением", - сообщил американский лидер.

Он также поблагодарил президента и премьер-министра Ирака "за быстрый ответ на запрос".

"Иран ответит сполна за гибель людей и ущерб, нанесенный любому из наших объектов, - подчеркнул Трамп. - Они заплатят очень высокую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!".

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019