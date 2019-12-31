"Долой США": в Багдаде напали на посольство Штатов (Фото)

Новости мира:В Багдаде сотни протестующих атаковали посольство США.

Сотни иракских протестующих подожгли флаг и ворота посольства США в Багдаде, пытаясь попасть в здание посольства.

Демонстранты также разбили камеры видеонаблюдения и скандировали лозунги: "Долой США" и "Долой Израиль", сообщает агентство ИРНА.

Ряд митингующих также написали лозунг "Долой США" на цементных блоках вокруг посольства США в Багдаде. Протестующие также призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке.

Акцию спровоцировали авиаудары США по военной базе сил группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке. Протестующие собрались у посольства сразу после похорон погибших в результате ударов членов группировки.

По данным Reuters, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, ранены 12 человек.

Между тем президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство и заявил, что Тегеран будет привлечен к ответственности.

29 декабря по меньшей мере 25 человек погибли, еще 55 были ранены в результате трех авиаударов США по военной базе "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке.