"Долой США": в Багдаде напали на посольство Штатов (Фото)

Сотни иракских протестующих подожгли флаг и ворота посольства США в Багдаде, пытаясь попасть в здание посольства.
Демонстранты также разбили камеры видеонаблюдения и скандировали лозунги: "Долой США" и "Долой Израиль", сообщает агентство ИРНА.
Ряд митингующих также написали лозунг "Долой США" на цементных блоках вокруг посольства США в Багдаде. Протестующие также призвали закрыть посольство США и уволить американского посла в Ираке.
Акцию спровоцировали авиаудары США по военной базе сил группировки "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке. Протестующие собрались у посольства сразу после похорон погибших в результате ударов членов группировки.
По данным Reuters, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, ранены 12 человек.
Между тем президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство и заявил, что Тегеран будет привлечен к ответственности.
29 декабря по меньшей мере 25 человек погибли, еще 55 были ранены в результате трех авиаударов США по военной базе "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке.