СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал

Новости мира:Аэропорт Багдада обстреляли ракетами, погиб иранский генерал.

В международный аэропорт Багдада попали три ракеты из установки залпового огня. По некоторым данным, под обстрелом погиб командир спецподразделения в составе Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, ракеты упали вблизи грузового зала, в результате чего загорелись два автомобиля. Сообщается о пятерых погибших, но количество жертв уточняется.

Как передает The New York Times со ссылкой на иракское телевидение, среди погибших – командующий спецподразделением "Эль-Кудс", входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Впрочем, иранская сторона пока не подтвердила этой информации.

Некоторые из убитых являются членами поддерживаемой Тегераном иракской военизированной группировки "Народные силы мобилизации". Ее представители заявили, что среди погибших – глава "милиции" Абу Махди аль-Мухандис и руководитель подразделения по связям с общественностью Мухаммед Реда аль-Джабери.

Кто именно совершил обстрел, не сообщается.