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МИД Украины осудил атаку на посольство США

МИД Украины осудил атаку на посольство США
13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Киев осудил попытку нападения на посольство США в Ираке.

Министерство иностранных дел Украины осудило состоявшуюся во вторник, 31 декабря 2019 года, попытку нападения на посольство США в Республике Ирак.

"Министерство иностранных дел Украины, отмечая нормализацию ситуации вокруг американского посольства в Багдаде, решительно осуждает попытку нападения на посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Ирак 31 декабря 2019 года", - говорится в комментарии МИД Украины в четверг.

Кроме того, украинское министерство, исходя из принципов неприкосновенности помещений дипломатических миссий и их защиты со стороны государства пребывания, призвало правительство Ирака принять все надлежащие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде.

"Долой США": в Багдаде напали на посольство Штатов (Фото)

Как сообщалось, во вторник и в среду протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. А в среду стало известно, что из-за ситуации в Ираке госсекретарь США Майк Помпео принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

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МИД, Ирак, Багдад, МИД Украины, Министерство иностранных дел Украины.
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