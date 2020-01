МИД Украины осудил атаку на посольство США

Министерство иностранных дел Украины осудило состоявшуюся во вторник, 31 декабря 2019 года, попытку нападения на посольство США в Республике Ирак.

"Министерство иностранных дел Украины, отмечая нормализацию ситуации вокруг американского посольства в Багдаде, решительно осуждает попытку нападения на посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Ирак 31 декабря 2019 года", - говорится в комментарии МИД Украины в четверг.

Кроме того, украинское министерство, исходя из принципов неприкосновенности помещений дипломатических миссий и их защиты со стороны государства пребывания, призвало правительство Ирака принять все надлежащие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде.

