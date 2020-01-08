Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Новости Украины:Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, на его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров. Информация о причинах пока не сообщается. По данным CNN, катастрофа произошла по техническим причинам.

09:12 При СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") в Иране", - отмечается в сообщении.

09:10 По словам Зеленского, уточняются списки тех, кто сел на этот рейс. В ближайшее время эта информация будет опубликована.

09:00 Власти Ирана опровергают информацию о том, что самолет могли сбить. По словам главы Министерства дорог и городского развития Касима Бихи, если бы самолет сбила ракета, то он бы взорвался в воздухе. Причиной катастрофы он назвал возгорание двигателя.

08:55 Как сообщает иранское издание IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, самолет МАУ потерпел крушение из-за возгорания двигателя по причине неисправности.

08:46 По информации некоторых СМИ, украинский самолет могли случайно сбить. Издание пишет о том, что катастрофа произошла через несколько часов после того, как Иран напал на базы США.

08:45 Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину в связи с крушением украинского самолета в Иране в среду.

8:40 Появилось видео крушения украинского самолета

8:30 Фото с места крушения Боинга МАУ в Тегеране

07:33 Первый официальный комментарий. Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о крушении самолета МАУ в Иране. Все пассажиры и экипаж погибли.

07:09 На табло аэропорта "Борисполь" этот рейс из Тегерана ожидается в 08:10.

Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране

Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars.

"Боинг 737, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении.

Количестве жертв падения украинского самолета в Иране

Изначально сообщалось о 180 жертвах крушения. Позже представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 человек.

По последней информации, на борту находилось 170 человек. Все они погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Данные сервиса Flightradar24: потерпел крушение рейс PS752 Тегеран - Киев

Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета. "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении.

Спасательная операция: шансы, что кто-то выжил, "равны нулю"

На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.

«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

"Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.

Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, "равна нулю". "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.