Скачать
Среда, 08.01.2020
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все самое главное
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой

Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины

Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский сообщил, что представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам президента, все эти люди будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - отметил Зеленский.

Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
04 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
05 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Работа идет своим ходом&quot;: Россия запустила газопровод в обход Украины
Россия запустила газопровод в обход Украины
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь