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В Иране объявили 9 января днем траура

В Иране объявили 9 января днем траура
06:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:8 января разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" и давки на прощальной церемонии с генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщает Pakistan Point.

"Иранское правительство объявило 9 января днём национального траура после ужасной катастрофы пассажирского самолета украинской авиакомпании и давки на похоронах руководителя Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в его родном городе Керман", - сообщил представитель правительства Ирана Али Рабей.

Как известно, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", что должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

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В иранском городе Керман во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в результате давки погибли более 50 человек, еще 212 получили повреждения. В ночь на пятницу 3 января, командующий элитных сил «Эль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были ликвидированы ракетным ударом возле аэропорта Багдада.

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Иран, День траура, 9 января, Разбился самолет, Самолет Boeing 737.
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