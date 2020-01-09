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Четверг, 09.01.2020
Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком
Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком
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Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком
03:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года.

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после крушения самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

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Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".

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Все по теме:

Ирак, Перелеты, Госавиаслужба, Алексей Гончарук, Украинские авиакомпании.
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