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В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность расположенного в ТЦ подпольного казино

В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность расположенного в ТЦ подпольного казино
01:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли из кассы казино почти 5,5 тыс. грн, 4 покерных стола.

В Запорожской области правоохранители установили местонахождения подпольного казино, которое находиось в одном из торговых центров г.Энергодар.

"В рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Запорожской области по ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, оперативники Нацполиции установили местонахождения еще одного подпольного казино. Игорное заведение находилось в одном из торговых центров Энергодар и "специализировалось" на игре в покер", - сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Так, в ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли из кассы казино почти 5,5 тыс. грн, 4 покерных стола, а также принадлежности для игры в покер и черновую документацию.

На момент проведения процессуальных мероприятий кроме персонала в казино также находились игроки, в отношении которых были составлены админпротоколы.

"Установлено, что клуб действовал в закрытом режиме, попасть в игорное заведение можно было только по предварительной договоренности в смс-сообщении, в которых предоставлялась информация о дате проведения игры, вид покера, количество игроков, сумма за "вход" в игру и т.д", - добавили в прокуратуре.

Полиция открыла дело в отношении владельца мини-зоопарка в Киевской области

Сейчас трем участникам группы, которые "держали" казино, сообщено о подозрении по ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 УК Украины. Досудебное следствие продолжается. Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Запорожская область, Правоохранители, ТЦ, Подпольное казино.
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