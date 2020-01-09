Полиция открыла дело в отношении владельца мини-зоопарка в Киевской области

Новости Украины:Начато досудебное расследование против владельца мини-зоопарка в Киевской области, который оставил животных без пищи.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство в отношении владельца мини-зоопарка в с.Красное, который оставил без пищи более четырех десятков животных.

"По предварительным данным, в частном мини-зоопарка в с.Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи. Двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корм", - сообщает пресс-служба полиции Киевской области в среду.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.

Следователи Обуховской полиции открыли уголовное производство по ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.