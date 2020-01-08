Трамп: Мы независимы и нам не нужна ближневосточная нефть

Новости мира:Трамп призывает НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе.

Президент США Дональд Трамп обратится к НАТО с призывом активнее приобщиться к процессам на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил в своем обращении к нации 8 января.

"Сегодня я собираюсь попросить НАТО активнее приобщиться к ближневосточному процессу. За последние три года под моим руководством наша экономика стала сильнее, чем когда-либо, и Америка достигла энергетической независимости", - сказал он.

По словам Трампа, это достижения, о которых никто не думал, что это возможно "Сейчас мы являемся производителем нефти и природного газа номер один в мире. Мы независимы и нам не нужна ближневосточная нефть", - отметил Трамп.

Американские вооруженные силы, по его словам, были полностью перестроены под его руководством, что обошлось в 2,5 триллиона долларов. "Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо ранее. Наши ракеты - большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Создаются сверхзвуковые ракеты. Однако тот факт, что у нас есть эта замечательная армия и техника, не значит, что мы должны ее использовать", - сказал президент США.

По его словам, США не хотят использовать эти мощности. Американская сила, как военная, так и экономическая, является лучшим сдерживающим фактором, подчеркнул Трамп.

Три месяца назад, напомнил он, было на 100% уничтожили ИГИЛ. "Мы убили неистового лидера ИГИЛ Аль-Багдади, который был ответственен за многочисленные смерти, в частности за массовые казни христиан, мусульман и всех, кто стоял на его пути", - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось ранее, на Ближнем Востоке в последние дни резко обострилась ситуация с безопасностью после того, как США воздушным ударом вблизи аэропорта Багдада убили иранского генерала Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США и других участников международной коалиции против так называемого "Исламского государства" на территории Ирака.