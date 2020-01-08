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"Контрпродуктивно для нашей политики": дипломатам США запретили встречи с оппозицией Ирана

"Контрпродуктивно для нашей политики": дипломатам США запретили встречи с оппозицией Ирана
20:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дипломатам США запретили встречаться с иранской оппозицией во избежание дальнейшей эскалации конфликта.

Майк Помпео направил всем американским дипломатическим миссиям за рубежом телеграмму с приказом, запрещающим дипломатам встречаться с иранскими оппозиционными группами без предварительного согласования, поскольку это может усилить напряженность в отношениях с Тегераном.

Об этом сообщает CNN.

Многие иранские оппозиционные группировки пытаются регулярно контактировать с американскими дипломатами, чтобы по крайней мере показать молчаливую поддержку и привлечь внимание к себе. Помпео отметил, что многие из этих организаций ранее применяли насильственные средства для достижения своих политических целей.

"Прямое взаимодействие правительства США с этими группировками может оказаться контрпродуктивным для нашей политики по поиску всестороннего соглашения с иранским режимом, с целью прекращения его дестабилизирующих действий ", - написал Помпео в телеграмме.

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Как отмечается, Помпео прислал распоряжение в начале этой недели, это его косвенная попытка установления дипломатических контактов с Ираном, которая появилась на фоне сообщения, что администрация Трампа отказалась выдавать визу иранскому министру иностранных дел Мухаммеду Джаваду Зарифу.

Как сообщалось, накануне Иран выпустил несколько ракет по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака, где также дислоцированы контингенты других стран, в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран заявил о "жестокой мести" США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.

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Несколько европейских стран, в частности Германия, Румыния, Словакия и Хорватия заявили о выводе своего военного контингента из Ирака.

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Иран, Госдеп США, Майк Помпео, Касем Сулеймани.
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