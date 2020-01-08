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Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором

Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Александр Мацука прокомментировал ситуацию в мире после ликвидации иранского генерала.

Иран не заинтересован в реальной конфронтации с США.

Об этом бывший глава секретариата Совета Безопасности ООН Александр Мацука сказал Укринформу, комментируя ситуацию, сложившуюся после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

"Для Ирана прямая конфронтация с США не нужна. Во-первых, он ее не выдержит, а во-вторых, ему надо нефтью торговать. С рациональной точки зрения силовые действия против интересов и союзников США в регионе, вряд ли принесут Тегерану желаемый результат", - отметил эксперт.

В то же время Мацука предполагает серьезные изменения в политических раскладах в регионе и частично во всем мире. "Возможно дальнейшее углубление раскола арабского мира по конфессиям - сунниты против шиитов, поскольку Сулеймани представлял шиитское направление мусульманства, господствующее в Иране, а сунниты, которых много в Ираке, его не воспринимали", - отметил он.

"Это пока лишь пощечина": Иран требует от США покинуть регион

По его словам, характерно, что в иракском парламенте, который проголосовал за вывод американских войск из Ирака, отсутствовали представители суннитов и курдов. "То есть таким решением иракские шииты поддержали своих братьев по вере", - сказал эксперт.

Это свидетельствует о том, что страна находится на пороге гражданского конфликта, добавил Мацука.

Что касается позиции США, то "Иран давно был раздражителем для Трампа, и он жестко критиковал Обаму за уступчивую политику в отношениях с Тегераном".

"Поэтому когда Трампу доложили об угрозе со стороны Сулеймани, он уже был психологически готов отдать приказ о его ликвидации. Другое дело, просчитали ли те, кто подталкивал президента к такому решению, политические и в области безопасности последствия уничтожения Сулеймани", - отметил он.

"Очень хорошая вещь для мира": Трамп считает, что Иран "отступил"

Эксперт выразил сомнение, что США имеет стратегический план дальнейших действий в регионе.

По словам эксперта, эта ситуация поставила перед выбором Россию. "Москва столкнулась с трудной альтернативой, открыто поддержать своего союзника, Иран, в конфронтации с США и тем самым еще больше ухудшить и так непростые отношения с Вашингтоном или же отсидеться в кустах, чтобы потом осуждать агрессивные действия американцев против Ирана, как они до сих пор это делают в отношении бомбардировки Югославии в 1999 году ".

Сохраняя молчание, Москва, по его словам, рискует существенно ухудшить отношения со своим "верным союзником".

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Как сообщалось, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел недалеко от Международного аэропорта Багдада - в результате этого, в частности, был убит командир элитного подразделения "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

8 января американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

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США, Россия, Иран, Ирак, Александр Мацука.
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