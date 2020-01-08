"Это пока лишь пощечина": Иран требует от США покинуть регион

Новости мира:Верховный лидер Ирана похвалил проведенную операцию по атаке на американские базы.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь "пощечина" для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.

Как сообщает иранское агентство IRNA, об этом Хаменеи заявил в среду, комментируя ракетные атаки Ирана.

"Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии", - сказал Хаменеи, назвав ракетные удары "пощечиной" для Вашингтона.

Хаменеи высоко оценил проведенную операцию, которая была выполнена ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.

Верховный лидер Ирана повторил требование к Вашингтону вывести свои войска из региона.

"США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут его", - отметил Хаменеи.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе операции "Мученик Сулеймани".