США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком

Новости мира:США ограничили невоенные американские самолеты "действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива".

Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA) вводит ограничение на полеты в Ирак, Иран, Персидский залив и Оманский залив после атак на военные базы США в Ираке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление управления.

"Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщения воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами.

В Пентагоне подтвердили атаку и заявили, что целями атаки были по меньшей мере две военных базы: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.