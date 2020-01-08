США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком

Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA) вводит ограничение на полеты в Ирак, Иран, Персидский залив и Оманский залив после атак на военные базы США в Ираке.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление управления.
"Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщения воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами.
В Пентагоне подтвердили атаку и заявили, что целями атаки были по меньшей мере две военных базы: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.