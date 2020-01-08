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Иран атаковал американскую военную базу в Ираке

Иран атаковал американскую военную базу в Ираке
04:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Информацию о ракетные обстрелы по военным объектам США подтвердили и в Пентагоне.

Иран запустил несколько ракет класса «земля-земля» по американской военной базе «Аин Аль-Асад на западе Ирака как месть за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

На видео, которое распространил в соцсетях государственный телеканал Ирана Fars News Agency, видно, как в воздух выпускают несколько ракет. Детали того, кто и где запускал эти ракеты, подтвердить из независимых источников пока не удается. Неизвестным остается и масштаб атаки (или является мишенью лишь американская военная база), и количество раненых и погибших.

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

Прессекретарка Белого дома Стефани Гришем сообщила, что администрация США знает о сообщениях относительно атаки на базу США в Ираке.

"Президента проинформировали об этом. Он внимательно следит за ситуацией и консультируется со своими советниками по национальной безопасности", — говорится в заявлении Гришем.

Там уточнили, что целями атаки были по меньшей мере две военных базы: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

"Около 17:30 по тихоокеанскому времени 7 января Иран запустил более десятка баллистических ракет против американских военных и сил коалиции в Ираке. Очевидно, что эти ракеты были запущены из Ирана и направлялись на две иракской военные базы, где расквартированы американские военные и силы коалиции: в Аль-Асаде и Эрбиле", — говорится в сообщении.

Трамп: США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани

Ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран заявил о «жестокой мести» США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны. Ряд европейских стран, в частности Германия, Румыния, Словакия, Хорватия заявили о выводе своих военных из Ирака.

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Иран, Ирак, Ракетные обстрелы, Американская военная база.
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