Трамп: США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани

Новости мира:Дональд Трамп также добавил, что "если Ирак выгонит войска США прямо сейчас, это будет худшим, что может случиться с Ираком".

Президент США Дональд Трамп заявил, что США спасли множество жизней, ликвидировав иранского генерала Касема Сулеймани.

"Мы спасли множество жизней, окончив его жизнь", - заявил Трамп американским журналистам.

"Я знаком с его прошлым. Его прошлое было ужасным. Он был террорист. Как вам известно, президент Обама его так назвал, и ему (Сулеймани - ИФ) нельзя было даже покидать страну", - отметил президент США.

Трамп добавил, что Сулеймани путешествовал с главой Хезболлы, и "они были там не для того, чтобы обсуждать отдых".

"Они были там не для того, чтобы отправиться на замечательный курорт в Багдаде. Они были там, чтобы обсуждать свои дела", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп также добавил, что, по его мнению, "если Ирак выгонит войска США прямо сейчас, это будет худшим, что может случиться с Ираком".