Скачать
Вторник, 07.01.2020
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта

Столтенберг: Сворачивание тренировочной миссии НАТО в Ираке временное

Столтенберг: Сворачивание тренировочной миссии НАТО в Ираке временное
22:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Замораживание тренировочной деятельности НАТО является временной мерой защиты личного состава.

НАТО стремится восстановить военную тренировочную миссию НАТО в Ираке, которая была временно приостановлена после ликвидации генерала Касема Сулеймани.

Об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в офисе главы правительства Канады.

"Собеседники согласились относительно важной роли тренировочной миссии НАТО в усилении возможностей Ирака по вопросам безопасности. Генеральный секретарь отметил, что замораживание тренировочной деятельности НАТО является временной мерой защиты личного состава и что НАТО готово продолжить тренировки, как только это позволит ситуация", - отметили у Трюдо.

В ведомстве добавили, что премьер-министр и генсек "отметили важность уменьшения напряжения и необходимости поддержания безопасности и стабильности в Ираке и всем регионе, в частности, путем продолжения борьбы с ИГИЛ".

"Генеральный секретарь поблагодарил премьер-министра за лидерство Канады в тренировочной миссии в Ираке, а премьер-министр отметил приверженность Канады успеху этой миссии", - отметили в офисе главы правительства.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Канада, которая имеет в Ираке около 500 военных, объявила о прекращении своей военной тренировочной миссии в Ираке. Впоследствии о подобном шаге заявили в Нидерландах и НАТО.

Командующий элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, 3 января были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада. Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда "Эль-Кудс" генерала Касема Сулеймани как "акт международного терроризма со стороны США".

Ситуация накаляется: США перебрасывают бомбардировщики поближе к Ирану

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Иран, Ирак, Йенс Столтенберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: свежие идеи стильного французского нейл-арта (Фото)
02 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
03 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
04 В Украине начали действовать IBAN-счета: что измениться
05 Прикольные колядки для взрослых на Рождество 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в Сирии встретился с Асадом
Путин в Сирии встретился с Асадом
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
В Украине вырастет помощь на детей с инвалидностью вследствие Чернобыля
В Украине вырастет помощь на детей с инвалидностью вследствие Чернобыля
И всегда с улыбкой: первый выход Меган Маркл в этом году (Фото)
И всегда с улыбкой: первый выход Меган Маркл в этом году (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь