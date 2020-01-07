Столтенберг: Сворачивание тренировочной миссии НАТО в Ираке временное

Новости мира:Замораживание тренировочной деятельности НАТО является временной мерой защиты личного состава.

НАТО стремится восстановить военную тренировочную миссию НАТО в Ираке, которая была временно приостановлена после ликвидации генерала Касема Сулеймани.

Об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в офисе главы правительства Канады.

"Собеседники согласились относительно важной роли тренировочной миссии НАТО в усилении возможностей Ирака по вопросам безопасности. Генеральный секретарь отметил, что замораживание тренировочной деятельности НАТО является временной мерой защиты личного состава и что НАТО готово продолжить тренировки, как только это позволит ситуация", - отметили у Трюдо.

В ведомстве добавили, что премьер-министр и генсек "отметили важность уменьшения напряжения и необходимости поддержания безопасности и стабильности в Ираке и всем регионе, в частности, путем продолжения борьбы с ИГИЛ".

"Генеральный секретарь поблагодарил премьер-министра за лидерство Канады в тренировочной миссии в Ираке, а премьер-министр отметил приверженность Канады успеху этой миссии", - отметили в офисе главы правительства.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Канада, которая имеет в Ираке около 500 военных, объявила о прекращении своей военной тренировочной миссии в Ираке. Впоследствии о подобном шаге заявили в Нидерландах и НАТО.

Командующий элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, 3 января были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада. Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда "Эль-Кудс" генерала Касема Сулеймани как "акт международного терроризма со стороны США".

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке.