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Ситуация накаляется: США перебрасывают бомбардировщики поближе к Ирану

Ситуация накаляется: США перебрасывают бомбардировщики поближе к Ирану
16:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:На фоне конфликта с Ираном Белый дом принял решение перебросить на Ближний Восток шесть бомбардировщиков B-52.

ВВС США размещают шесть бомбардировщиков В-52 в Диего Гарсия, на островной базе в Индийском океане, на фоне растущей угрозы со стороны Ирана после авиаудара под руководством США, когда был убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. Об этом сообщает Fox News.

"Сообщалось, что бомбардировщики B-52 были замечены, которые отправляются с базы ВВС Барксдейл в Луизиане к Диего Гарсия, расположенной в 2300 милях к югу от самой южной точки Ирана. Каждый летательный аппарат имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого хранилища оружия, включая крылатые ракеты, обычные и лазерные управляемые бомбы и ядерные бомбы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией.

В Иране назвали военные силы США террористическими

В ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном и возразил, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.

Напомним, власти иранского Кермана решили перенести процедуру погребения ликвидированного американскими военными командира иранского генерал-майора Касема Сулеймани.

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США, Иран, Ближний Восток, ВВС США, Бомбардировщик, Б-52.
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