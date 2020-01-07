Скачать
Вторник, 07.01.2020
Разумков о Рождестве: Пусть оно станет днем единения, счастья и любви
Разумков о Рождестве: Пусть оно станет днем единения, счастья и любви
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
Зимние святки 2020: гадания и народные приметы в Святые дни
Гадания и народные приметы на Зимние святки 2020

Число жертв давки на прощании с Сулеймани возросло до 40

Число жертв давки на прощании с Сулеймани возросло до 40
15:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Власти иранского Кермана решили перенести процедуру погребения ликвидированного американскими военными командира иранского генерал-майора Касема Сулеймани.

В ходе церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман, число погибших возросло до 40 человек. Об этом сообщает Fars.

"Количество погибших в ходе церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани в городе Керман возросло до 40 человек, пострадавших - до 213", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Ситуация в Ираке обостряется: ФРГ и Словакия хотят эвакуировать своих солдат

Напомним, на юго-востоке Ирана в городе Керман во вторник, 7 января, во время похоронной процессии иранского командующего Касема Сулеймани, погибший в результате авиаудара США, возникла давка, в которой жертвами стали по меньшей мере 35 человек, еще 48 получили ранения.

Напомним, около 35 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани в Иране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Ирак, Касем Сулеймани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
02 Телескоп "Хаббл" заснял галактику-гиганта (Видео)
03 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
04 Самые полезные напитки для здоровья почек
05 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически: количество жертв (Фото)
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)
Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь