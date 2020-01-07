Число жертв давки на прощании с Сулеймани возросло до 40

Новости мира:Власти иранского Кермана решили перенести процедуру погребения ликвидированного американскими военными командира иранского генерал-майора Касема Сулеймани.

В ходе церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман, число погибших возросло до 40 человек. Об этом сообщает Fars.

"Количество погибших в ходе церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани в городе Керман возросло до 40 человек, пострадавших - до 213", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, на юго-востоке Ирана в городе Керман во вторник, 7 января, во время похоронной процессии иранского командующего Касема Сулеймани, погибший в результате авиаудара США, возникла давка, в которой жертвами стали по меньшей мере 35 человек, еще 48 получили ранения.

Напомним, около 35 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани в Иране.