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Ситуация в Ираке обостряется: ФРГ и Словакия хотят эвакуировать своих солдат

Ситуация в Ираке обостряется: ФРГ и Словакия хотят эвакуировать своих солдат
14:29 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Германии и Словакии готовятся к временному выводу войск из Ирака.

По соображениям безопасности Германия перебросит часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт. Временно на родину своих военных может отозвать и Словакия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDnes.

В частности, Министерство обороны Германии сообщило о своих планах депутатов Европарламента в понедельник ночью. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.

Своих военных готовится эвакуировать и Словакия. 7 словацких солдат, работавших в Ираке в рамках учебной миссии НАТО, могут быть возвращены домой.

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Этого требует спикер парламента и председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Впрочем, премьер-министр Питер Пеллегрини заявил, что решение по этому поводу будет принято после консультаций с союзниками.

В чешском Минобороны уже заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке. "Чешские солдаты остаются на месте в районе операции. Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности", - заявил директор департамента коммуникации Министерства обороны Ян Пейшек.

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Германия, ФРГ, Ирак, Словакия, Багдад.
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