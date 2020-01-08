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Иран угрожает нанести удары по Израилю и ОАЭ в случае ответа со стороны США

Иран угрожает нанести удары по Израилю и ОАЭ в случае ответа со стороны США
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе операции "Мученик Сулеймани".

Корпус стражей революции Ирана заявил, что в случае бомбардировки иранской территории он осуществит удары по городу Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и Хайфе в Израиле.

Об этом иранцы заявили в своем канале в Telegram, информирует CNN.

В свою очередь, верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи в видео, которое распространяют неофициально, обратился к людям со словами о том, что "США могут нанести вред Ирану, но себе причинят вреда во много раз больше".

Он повторил то, что, по его словам, говорил еще во время президентства Барака Обамы: "Время для рейдерских атак закончилось. Если причинишь удар, то получишь ответ".

Как известно, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада — в результате этого, в частности, был убит командир элитного подразделения «Эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

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8 января американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

В Пентагоне подтвердили атаку и заявили, что целями атаки были по меньшей мере две военных базы: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

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ОАЭ, Иран, Дубаи, КСИР, Мученик Сулеймани.
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