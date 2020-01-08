Иран нанес ракетный удар по американцам в Ираке

Новости мира:В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке.

Сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.

Эту информацию, как сообщает корреспондент "Европейской правды", подтверждают и американские, и иранские источники.

CNN отмечает, что ракетная атака произошла глубокой ночью. Были атакованы авиабаза аль-Асад, расположенная в 160 км в западу от Багдада (ее используют расположены американские и британские силы), и аэропорт Ербиля, на севере страны. В последнем случае были выпущены только две ракеты, одна из которых упала в аэропорту, не разорвавшись, а другая взорвалась за пределами территории, используемой военными.

Иран тем временем подтверждает нападение на американские "военные базы" (согласно сообщению государственного агентства IRNA), но конкретику предоставляет только о нападении на аль-Асад, которое произошло в 5:30 утра.

Англоязычная страница IRNA приводит данные источников о том, что во время атаки якобы пострадала американская военная воздушная техника, и приводит фото с места нападения.

По данным иранских государственных СМИ, на которые ссылается издание, жертвами ракетного обстрела военной базы Соединенных Штатов стали по меньшей мере 80 "американских террористов". В Тегеране утверждают, что ни одна ракета не была перехвачена.

Кроме того, иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

Агентство впрочем отмечает, что это данные "источников", которые являются "предварительными". Иранская армия обещает сделать подробное официальное заявление о своем нападении. Глава Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал Мохамед Бакери, заявил, что Иран готов и к новым действиям, поэтому в случае новых ответов США иранские атаки будут все сильнее.

По предварительным данным, предоставленным американским СМИ, человеческих потерь в результате обеих атак нет. Президент Трамп из-за нападения отложил заранее запланированное обращение к американцам - как утверждается, готовя ответ на действия Ирана.

Напомним, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".