"Для нас правда - самое важное": Зеленский позвонил президенту Афганистана после катастрофы PS752

Новости Украины:Зеленский провел телефонный разговор с президентом Афганистана.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани крушение самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский в телефонном разговоре выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Афганистана в этой катастрофе.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда - самое важное", - заявил он.

Со своей стороны, президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, упомянув о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы. "Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией самолета рейса PS752.