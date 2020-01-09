Скачать
Четверг, 09.01.2020
Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы
Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
Два украинских боксера могут принять участие в новом сезоне WBSS
Два украинских боксера могут принять участие в новом сезоне WBSS
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема

"Для нас правда - самое важное": Зеленский позвонил президенту Афганистана после катастрофы PS752

"Для нас правда - самое важное": Зеленский позвонил президенту Афганистана после катастрофы PS752
14:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский провел телефонный разговор с президентом Афганистана.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани крушение самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский в телефонном разговоре выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Афганистана в этой катастрофе.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда - самое важное", - заявил он.

Со своей стороны, президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, упомянув о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы

Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы. "Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Крушение самолета в Иране: в СНБО назвали изучаемые версии

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией самолета рейса PS752.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Иран, Владимир Зеленский, Ашраф Гани, PS752.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
03 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
04 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
05 Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)
Авиакатастрофа украинского самолета: последние новости
В Украине появится новый налог для IT-отрасли
В Украине появится новый налог для IT-отрасли
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь