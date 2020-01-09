Крушение самолета в Иране: в СНБО назвали изучаемые версии

Новости Украины:Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране.

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" в Тегеране в настоящее время согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, где намерена провести поиски обломков ракеты ЗРК, поражение которой является одной из основных версий произошедшего ЧП, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", - приводит слова Данилова в четверг утром интернет-издание "Цензор.НЕТ".

По словам секретаря СНБО, в состав прибывшей этой ночью в Иран украинской государственной комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - рассказал Данилов.

Он также отметил, что в данный момент украинская сторона проводит дипломатические переговоры с иранской стороной, и "есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета".

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.