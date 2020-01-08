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Среда, 08.01.2020
Крушение украинского самолета в Иране: пассажиры и экипаж погибли
Крушение украинского самолета в Иране: пассажиры и экипаж погибли
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Крушение украинского самолета в Иране: пассажиры и экипаж погибли

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Крушение украинского самолета в Иране: пассажиры и экипаж погибли
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находилось 170 пассажиров.

Заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч сообщил, что по предварительной информации, пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", - сказал заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77.

Руководитель медицинской службы Ирана Пирхасейн Куливанд сообщил о гибели большинства пассажиров самолета украинских авиалиний (МАУ).

Маршрут украинского Boeing 737

"Спасатели вряд ли найдут выживших, основываясь на существующей информации. Три оперативные группы и два вертолета были отправлены из Тегерана", — заявил Куливанд.

Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC. Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC.

Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране

По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

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Авиакатастрофа, Иран, Самолет, МАУ, Тегеран, Крушение самолета, Boeing 737, Аэропорт Имам Хомейни.
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