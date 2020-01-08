Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран

Новости Бизнеса:Принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана до выяснения обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Украина ввела временное ограничение на полеты в Иран, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду.

"До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", - заявил он.

Он также подчеркнул, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

"Мы сообщили, что украинские специалисты будут участниками этих процессов… Мы уже провели необходимую подготовительную работу. Наши специалисты на низком старте: готовы отправиться в Иран для того, чтобы транспортировать родных и близких. Для того, чтобы вывезти оттуда тела наших граждан и для того, чтобы доставить туда наших экспертов", - добавил премьер.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.