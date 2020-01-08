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Крушение Boeing 737: При СНБО создан оперативный штаб, названо точное количество погибших

Крушение Boeing 737: При СНБО создан оперативный штаб, названо точное количество погибших
09:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:При СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, глава Службы безопасности Украины, глава Службы внешней разведки Украины, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению президента Украины осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, оперативному штабу дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации.

"На сегодня подтверждена информация о 168 пассажиров, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа", - сообщается на сайте СНБО в среду.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По информации премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа . Президент Владимир Зеленский написал, что все на борту погибли.

При взлете самолет охватило пламя. Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.

Сообщалось, что иранские службы спасения нашли черный ящик самолета. Его уже передали правоохранительным органам страны для дальнейшего рассмотрения.

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