Авиакатастрофа в Иране: часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна

Новости Украины:Часть данных с двух бортовых самописцев разбившегося самолета МАУ была утеряна.

В четверг иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.

Как сообщает агентство АР, об этом говорится в предварительном отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана, пишет "Европейская правда".

Отчет подтвердил, что обе так называемые черные ящики, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров с его кабины, были найдены, однако они были повреждены и некоторые части их памяти утрачены.

Управление гражданской авиации Ирана подготовило комментарии в предыдущем отчете о катастрофе на следующий день после падения украинского лайнера, в результате которого погибли все 176 человек на борту.

В отчете говорится, что члены экипажа не обращались за помощью через связь с диспетчером. Также сообщается, что экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт, когда тот начал падать.

Следователи отметили, что самолет был охвачен огнем, прежде чем упал. По их словам, авария вызвала сильный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.