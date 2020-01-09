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Четверг, 09.01.2020
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Иран опубликовал отчет по крушению самолета МАУ

Иран опубликовал отчет по крушению самолета МАУ
09:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Экипаж разбившегося в Тегеране Boeing 737 не сообщал о нештатной ситуации и не запрашивал помощи.

Экипаж самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), потерпевшего крушение в Тегеране, не подавал авиадиспетчерам сигнал о нештатной ситуации на борту, передает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление Организации гражданской авиации Ирана.

Согласно предварительному докладу следователей, экипаж авиалайнера также не запрашивал помощи.

Кроме того, отмечается, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта из-за неполадки.

Между тем, агентство Bloomberg указывает, что украинская следственная группа в четверг прибыла в Тегеран для расследования авиакатастрофы.

Агентство со ссылкой на иранских следователей сообщает, что самолет пропал с радаров на высоте около 2,5 тыс. метров.

Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости (фото и видео)

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

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