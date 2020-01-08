Авиакатастрофа в Иране: Украина направляет специалистов в Тегеран

Новости Украины:Украинские специалисты готовятся вылететь в Иран для расследования причин катастрофы рейса PS752.

Украинский самолет со специалистами готовится к вылету в Тегеран.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам президента, все эти люди будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.