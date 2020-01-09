Украина окажет необходимую помощь в расследовании причины авиакатастрофы в Тегеране

Новости Украины:В составе группы от Украины в Иран отправятся представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро .

Украина будет предоставлять всю необходимую поддержку и помощь в расследовании причины авиакатастрофы рейса PS 752 Тегеран - Киев. Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

"Правительство Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Украина со своей стороны будет оказывать всю необходимую поддержку и помощь и готова расследовать причины авиакатастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.

Сегодня правительство на внеочередном заседании приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

В составе группы от Украины в Иран отправятся представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

В самолете, который выполнял рейс PS 752 Тегеран - Киев, погибли 176 человек.

По обновленной информации, на борту находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, З - Германии, 3 - Великобритании.