Крушение украинского самолета: в Иране назвали предварительную причину

Новости Украины:Версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета исключается.

Вероятной причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" Боинг-737", разбившегося в Тегеране, стало возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, сообщает Trend.

"Двигатель украинского самолета, который потерпел крушение близ города Паран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.

Бихи отметил, что самолет МАУ не был сбит ракетой, о чем ранее писали СМИ.

"Если бы самолет был сбит (ракетой – ред.), он бы взорвался в воздухе", - отметил он.

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился возле иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром в среду.

На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

По информации иранских СМИ, большинство погибших были гражданами Ирана, но на борту были также и иностранцы.

Руководители Украинского государства Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук уже выразили соболезнования семьям погибших пассажиров самолета МАУ. Детали инцидента уточняются.