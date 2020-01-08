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Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского самолета в Иране

Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского самолета в Иране
08:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета возле Тегерана.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал Зеленский в Телеграм-канале в среду.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь".

По предварительным данным, на борту находились 170 пассажиров. Все они погибли. Предварительная причина трагедии – технические неполадки.

Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

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Авиакатастрофа, Иран, Самолет, МАУ, Тегеран, Крушение самолета, Boeing 737, Владимир Зеленский, Аэропорт Имам Хомейни, Крушение украинского самолета.
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