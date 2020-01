Компания Boeing заявил о готовности помогать МАУ

Американский авиастроительный концерн Boeing заявил о готовности оказать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" помощь в связи с крушением самолета Boeing 737-800 в Тегеране в среду утром.

Об этом сообщается на страничке концерна в Twitter.

"Это трагическое событие, и мы искренне соболезнуем семьям команды и пассажиров. Мы находимся в контакте с нашим клиентом-авиакомпанией и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - отмечается в сообщении Boeing.

Ранее в Boeing также сообщили, что собирают информацию об инциденте.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd

— The Boeing Company (@Boeing) 8 января 2020 г.