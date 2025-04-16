Был гендиректором "Нового канала" и гражданином РФ: что известно о муже Оли Фреймут

У пары есть двое детей — сын Валерий и дочь Евдокия

Владимир Локотко — человек, который часто появлялся в заголовках и хорошо известен в украинском медиапространстве. Он также муж телеведущей Оли Фреймут и долго был в ее тени. Долгое время у него было российское гражданство, хотя является уроженцем другой страны. А раньше мы рассказывали, что известно о Юрии Бардаше, который получил красный паспорт.

Локотко был гендиректором "Нового канала" до 2022 года. Там он и познакомился с будущей женой. "Телеграф" решил выяснить, что известно о муже Ольги Фреймут.

Что известно о Владимире Локотке

Свою карьеру он начал строить в компании "Газпром Медиа", а затем переехал в Украину и стал работать в компании олигарха Пинчука. Позже его пригласили на должность генерального директора "Нового канала", входящего в медиахолдинг Starlight Media. В 2022 году покинул этот пост, и его преемником стал Виталий Гусев. Во время работы в медиаиндустрии Локотко попал под персональные санкции России в 2018 году как топ-менеджер украинского медиахолдинга.

Когда РФ аннексировала Крым и началась оккупация Донбасса, в 2014-м, на "Новом канале" продолжали транслировать российские проекты. В частности, сериал "Воронины", "Папины дочки", "Счастливы вместе" и т.д. Украинцам это не нравилось, поэтому при руководстве Локотко появились наши шоу — "Половинки", "Сердца трех", "От пацанки до барышни", "Киев днем и ночью".

Не обошлось и без нового формата шоу для Ольги Фреймут, проект назывался "Оля". Этот американский формат шоу Эллен Дедженерес приобрел Локотко в качестве гендиректора канала. Однако у программы в Украине были очень низкие рейтинги, поэтому его закрыли.

Ранее, до 2006 года, у Владимира было российское гражданство, но сейчас он имеет паспорт Казахстана. Документы на украинское гражданство подал еще до полномасштабного вторжения России, однако из-за войны процедура получения гражданства усложнилась, и сейчас он ожидает решения. Об этом рассказала его супруга Оля Фреймут в комментарии ТаблоID.

История любви Локотка и Фреймут

По словам Фреймут, их отношения начались, когда она уже работала на канале "1+1". Об отношениях с гендиректором мечтали многие женщины и даже пытались его соблазнить на работе.

Телеведущая признавалась, что Локотко ей понравился сразу, но сначала они общались как коллеги. А также она тогда была в отношениях с другим мужчиной.

Поженились они не сразу — перед тем, как узаконить свои отношения, у пары родилось двое детей — сын Валерий и дочь Евдокия. В СМИ тогда не появлялись данные о муже Ольги Фреймут и она скрывала его от прессы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла Надежда Мейхер. После начала полномасштабной войны в Украине артистка исчезла из медийного пространства и даже удалила свой блог в Instagram.