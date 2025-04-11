Получил российский паспорт и призвал Украину к капитуляции: что говорит о войне Бардаш, попавший под санкции Зеленского.

Он сотрудничал с Quest Pistols, Грибы, Нервы и Wellboy и был успешным в Украине

Юрий Бардаш — бывший украинский продюсер, известный своей работой с группами Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и исполнителем Wellboy. Однако после начала полномасштабного вторжения он поддержал российскую агрессию, получил российское гражданство и подозрение от СБУ. Теперь стало известно, что Владимир Зеленский ввел санкции против него.

С началом вторжения Бардаш покинул Украину и переехал в Россию. Там он активно начал распространять пророссийскую пропаганду, в частности, через свой Telegram-канал, где призывал к захвату украинских городов, таких как Киев и Харьков.

" Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Готовится и еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ – вскоре", – написал Зеленский на официальных ресурсах.

С чего все началось

После 24 февраля 2022 года Бардаш уехал из Украины и начал распространять пророссийские взгляды. Он поддержал так называемую "спецоперацию", не употреблял слово "война" и оправдывал агрессию, перекладывая вину на Запад и, отчасти, на саму Украину.

Бардаш заявлял, что ему не жалко украинцев, призвал Украину к капитуляции. Путинист также осудил украинцев, которые не поддерживают войну, ведь, по его словам, это приводит к противостоянию между народами.

Также украинофоб позволял себе негативно высказываться об украинцах, ЛГБТ-сообществе и даже потерял жену из-за поддержки кровавой войны. Это не удивительно, как для поклонника "русского мира". Среди его высказываний :

"За что народ сейчас умирает? За то, чтобы легче было геям, за либеральные ценности? Я не против геев, ну бывает, кто-то любит "помесить глину". Окей, меси себе аккуратно, за закрытой дверью… Европейские ценности: зеленая энергетика? Вы смеетесь? Это цирк. Безвиз? За это мы будем все умирать? Не вы, а пацаны из деревень."

" От меня открестились все. Моя жена просто сказала не прикасаться к моей дочери, что я предатель. Я ее понимаю, ей 25 лет, она выросла в Украине и не знает ничего другого. Но в Украине живут не только малолетки, вы поймите это. Мир не крутится вокруг 10% населения страны".

"От имени всех здоровых украинцев (у них сейчас забрали право говорить то, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, великого императора русских земель, Владимира Владимировича Путина с юбилеем".

К слову, после пророссийских заявлений Бардаша его жена Елизавета Коцюба объявила о разрыве отношений. Это произошло после того, как экс-продюсер принял сторону кровавой политики России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киркоров похвастался часами с русским символом, но оконфузился. Оказалось, что поддерживающий войну артист показал подделку.